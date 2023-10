Calcio Serie D. Pianese da sballo. Marcia trionfale e Mignani bomber

Cinque vittorie consecutive, 18 punti in classifica, 17 reti realizzate (miglior attacco del girone, con Guglielmo Mignani capocannoniere a quota 5) e 6 subite, che valgono il primo posto in solitaria. Vola la Pianese che alle soglie dell’ottava giornata può guardare tutti dall’alto. Prestazione dopo prestazione i bianconeri stanno dimostrando di potersela giocare con chiunque, nonostante le assenze: segno evidente di un gruppo valido in tutti i suoi effettivi. Tra 48 ore la squadra di Prosperi è attesa dalla difficile trasferta di Ponsacco: l’obiettivo sempre il solito, i tre punti, senza però guardare troppo alla graduatoria. Per la gara, l’allenatore delle zebrette potrebbe avere di nuovo a disposizione Kouko che contro il Ghiviborgo ha dato forfait prima della partita per un problema muscolare, e il capitano Gagliardi che sembra essere sulla via del recupero, come Alagia fermo dalla prima giornata per un infortunio subìto al gomito. Da valutare, poi, Lo Porto. Domani, alle 15, andranno in scena tre anticipi dell’ottava giornata: Follonica Gavorrano-Tau Altopascio, Poggibonsi-San Donato Tavarnelle, Trestina-Montevarchi.