Calcio Serie D. Pianese, una trasferta ricca di insidie. Il Cenaia è penultimo ma darà battaglia. E’ stato ingaggiato il classe 2004 Falconi

L’obiettivo è riprendere il cammino con il passo giusto, magari tornando alla vittoria: la Pianese, questo pomeriggio, busserà alla porta del Cenaia, da capolista, e con tutta l’intenzione di rimanere in testa alla graduatoria. Non inganni la posizione degli avversari, attualmente penultimi con 9 punti all’attivo: ogni partita ha le sue insidie, in particolare dopo uno stop, e sottovalutare l’impegno sarebbe un errore. "Siamo attesi da una partita complicata come tutte le altre – ha sottolineato il tecnico bianconero Fabio Prosperi –. Anche particolare, visto che arriva dopo uno stop. Il campo di Cenaia lo conosciamo poco, lo abbiamo visto soltanto in video: sappiamo che loro hanno bisogno di punti, ma ne abbiamo bisogno anche noi". "Non so dire se nella parte alta della classifica anche il girone di ritorno sarà tanto equilibrato – ha aggiunto – ma so che ogni partita sarà difficile, spesso decisa da episodi. Servirà costanza, servirà stare attaccati al risultato e al lavoro". Il mister ha parlato anche delle operazioni di mercato messe a segno. "Abbiamo ingaggiato dei ragazzi sia esperti, sia giovani – ha commentato il mister – che sembra abbiano sposato la causa in maniera ottimale. C’è da lavorare, tutti, vecchi e nuovi, perché ripartiamo da zero e abbiamo bisogno di tornare nella competizione della domenica e nella competizione della settimana". Il tecnico bianconero avrà tutti i suoi ragazzi a disposizione, compresi gli ultimissimi arrivati. Il direttore Cangi ha piazzato il colpo Niccolò Falconi (nella foto): classe 2004, proveniente dalla primavera della Fiorentina, oggetto del desiderio di numerose squadre., ha scelto di vestire il bianconero. Titolare nella finale di Supercoppa primavera vinta dai viola, Niccolò sarà una grande risorsa per gli uomini di Prosperi nella seconda parte del campionato. E’ arrivato a Piancastagnaio anche il 2003 Mattia Di Mino. Il centrocampista laterale è arrivato sul Monte Amiata dalla Pistoiese, dopo aver militato l’anno scorso tra le fila del Latina. Nel suo curriculum anche l’esperienza con la maglia del Chieti.