Calcio Serie D. Poggibonsi, Borri lancia la sfida: "La vittoria di Orvieto deve darci il giusto slancio. Vogliamo chiudere bene»

Nella sfida di Orvieto, è tornato a indossare la maglia da titolare dopo aver messo in archivio un periodo non semplice sul piano fisico. Adesso Federico Borri (nella foto) è pronto a fornire il suo contributo al Poggibonsi nella fase decisiva del cammino della serie D. "Allo stadio Luigi Muzi – osserva il difensore – abbiamo ottenuto il successo in una gara con in palio punti doppi. E per giunta in una trasferta ostica. Era un bel banco di prova al termine di una settimana dal sapore particolare, considerato il cambio di allenatore deciso dalla società. Siamo riusciti a esprimerci in maniera maschia, senza correre seri rischi di capitolazione. Per il resto, bravi ad approfittare di una disattenzione dei padroni di casa".

Una vittoria che si unisce alla sosta del torneo… "Speriamo di ricevere il giusto slancio anche a livello emotivo, dall’esito favorevole sul campo di gioco. Così da affrontare con fiducia e con serenità gli incontri che restano nella corsa per raggiungere la salvezza prima possibile. La pausa potrà essere utile per il recupero a livello fisico delle pedine che hanno ‘portato avanti la baracca’ in questi mesi. E anche per concentrarci ancora di più sui concetti da assimilare, in base alla richieste del nuovo mister". Tutto in previsione della riapertura del torneo con il viaggio a Livorno (tra l’altro si riproporrà per Federico Borri il confronto familiare con il fratello Lorenzo).

Una valutazione complessiva sul Poggibonsi? "Forse si sono create delle aspettative un po’ elevate in questo 2024-2025, alla luce dei precedenti piazzamenti di un certo rilievo dei nostri colori. Al di là di questo aspetto, vorrei che non si dimenticasse un dato…".

Quale? "Il Poggibonsi a oggi occupa la settima posizione e le sei compagini che si trovano al di sopra sono realtà di indubbio valore per la categoria. È vero, avremmo potuto fare qualcosa in più, rispetto all’attuale quota 36. D’altro canto le defezioni per infortunio non sono da ritenere al pari di comodi alibi, bensì di eventi davvero penalizzati per il rendimento del team".

E da qui in poi? "Credo che non manchino i presupposti per la disputa di buone partite. E per provare a migliorare la graduatoria in un ritorno finora altalenante". Paolo Bartalini