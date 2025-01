Calcio Serie D. Poggibonsi, domenica sfida al Trestina. Il presidente Vellini suona la carica:: "I ragazzi possono fare di certo meglio»

Il Poggibonsi si prepara alla ripresa post natalizia - domenica allo Stefano Lotti arriverà il Trestina per la prima di ritorno del girone E di serie D - e intanto il presidente Giuseppe Vellini (nella foto) esamina i contenuti dell’anno solare 2025 che ha appena fatto ingresso sulla scena. "Sul piano calcistico - ha spiegato Vellini, in una intervista pubblicata sui profili social della Us Poggibonsi - i ragazzi possono esprimere ancora di più di quello che hanno dimostrato fino a oggi. Fondamentale a mio giudizio la massima collaborazione da parte di tutti, addetti ai lavori, staff, squadra".

Tra i motivi di soddisfazione, cosa annoverare? "Molte aziende grandi e piccole si stanno avvicinando al nostro mondo. Ciò significa che operiamo per il meglio e che gli imprenditori credono in noi, nel nostro impegno quotidiano per la causa. Voglio ringraziare a questo proposito gli sponsor che da anni sono al nostro fianco, come Tosco Marmi, Mori Rottami e molti altri. E anche i nuovi, marchi rilevanti e tra loro Newton Trasformatori, con cui si è creato fin dall’inizio un forte legame".

Il settore femminile e le attività di Poggibonsi Women. Ventiquattro mesi sono passati dalla formazione del primissimo nucleo di atlete. "Una fase di notevole espansione - osserva Vellini - e forse nessuno si sarebbe aspettato tale riscontro. Francesco De Mauro, al vertice di Poggibonsi Women, per primo ha avuto fiducia nel progetto di creare delle compagini ‘in rosa’ nel pianeta della Us Poggibonsi e ha sempre investito per la realizzazione".

Capitolo del compleanno in triplice cifra della società di viale Marconi. "Nessuno di noi potrà rivivere una ricorrenza del genere. Un auspicio? Che questo centenario del Poggibonsi venga ricordato a lungo e che renda orgogliose - conclude Vellini - tutte le persone che seguono i colori. È un augurio, unito ai propositi del nuovo anno, che rivolgo ai tifosi, agli stessi sponsor e a tutte le componenti della Us Poggibonsi".

Paolo Bartalini