Calcio Serie D. Poggibonsi: esame Follonica Gavorrano. Calderini: "Partita difficile»

Ospiti del Follonica Gavorrano i Leoni, nella domenica del ritorno in panchina del tecnico Stefano Calderini (nella foto) che ha scontato i turni di squalifica a suo carico. "Ci attende una formazione rivale in piena forma, dalle ottime potenzialità e in una posizione di classifica che definirei non del tutto veritiera – spiega mister Calderini – senza dimenticare che le sfide col Follonica Gavorrano sono sempre difficoltose, specie in campo avverso. Fondamentale quindi una notevole prestazione a livello di squadra, per cercare di tornare con un verdetto utile da un terreno ostico per tradizione. Tutti gli effettivi sono a disposizione, con l’unica eccezione di Mazzolli a centrocampo". Un settore, quest’ultimo, in cui è pronto a rientrare Bigica, lui stesso reduce da squalifica (una giornata per cumulo di ammonizioni) e adesso di nuovo deciso a fornire il suo apporto alla causa. Qualche dubbio riguarda l’impiego di Belli. L’esterno offensivo del Poggibonsi non è al massimo, ma nella rifinitura ha mostrato dei segnali per un eventuale utilizzo. Oggi ne sapremo di più, in merito a un possibile reinserimento dall’inizio, oppure a una soluzione part time. Dipenderà dalla condizione odierna di Belli, insomma, in previsione di un appuntamento al quale le due contendenti si presentano con l’ l’obiettivo della continuità. Allo stadio Romeo Malservisi Mario Matteini di Bagno di Gavorrano, il fischio d’avvio alle 14, 30 da parte di Stefano Mariani di Livorno. Assistenti, Lorenzo Nannipieri di Livorno e Vincenzo Smecca di Carrara. Il Poggibonsi potrebbe avere questa configurazione: Pacini, Palazzesi, Cecconi, Marcucci, Fremura, Borri, Valori, Bigica, Bellini, Fracassini, Salvadori.

Nel campionato nazionale juniores, intanto, da rilevare la sconfitta interna conosciuta ieri pomeriggio dal Poggibonsi contro la Fulgens Foligno: 0-1 il finale della gara disputata allo stadio Stefano Lotti per l’ultima di andata nel girone H.

Paolo Bartalini