Calcio serie D. Prosperi: "La Pianese ha il suo percorso. Cerchiamo di fare il meglio possibile»

E’ finita a reti inviolate, con la Sangiovannese. La Pianese ha comunque mantenuto il primato, a +1 dal Follonica Gavorrano. "Giocare a San Giovanni non è facile per nessuno – ha spiegato il tecnico bianconero Fabio Prosperi (foto) –. Su questo campo ha pareggiato il Livorno, ha pareggiato il Ghiviborgo che sta facendo un grandissimo campionato. Noi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, non abbiamo rischiato niente a parte un calcio d’angolo, mentre abbiamo avuto quattro-cinque occasioni, con Mignani, Simeoni, Lulli, Kouko. Impensabile che una squadra arrivi e crei 10 occasioni, considerando anche il campo. Il punto è ottimo: abbiamo provato a vincere fino alla fine, ma gli avversari hanno dimostrato di essere una squadra di valore, che si è rafforzata, anche se ai punti avremmo probabilmente meritato la vittoria". La classifica, in alto, si è accorciata. "Io non la guardo – ha ribadito il mister delle zebrette –. Noi siamo lì, lavoriamo, cerchiamo, in ogni partita, di dare il massimo e andiamo avanti. Ci sono anche gli avversari: domenica scorsa (3-1 con il Follonica Gavorrano, ndr) abbiamo guadagnato lunghezze su tutti, oggi l’abbiamo perse su qualcuno, ma abbiamo mantenuto le distanze da altri. Ripeto: la Pianese vuole fare il suo percorso, senza guardare le altre squadre, cercando di fare il meglio possibile. Alla fine vedremo dove saremo arrivati".