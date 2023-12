Calcio, Serie D. Sangiuliano, si cambia. Andrea Luce alla guida

Dopo le due vittorie contro Fanfulla e Sant’Angelo, il Sangiuliano City si prepara per il turno infrasettimanale odierno della Serie D girone D, valevole per la diciassettesima giornata, in cui alle 14.30 affronterà la Sammaurese alla ricerca di altri punti salvezza contro un’avversaria che dista soltanto due punti (21 contro i 19 dei gialloverdi). "La stagione ha preso una piega negativa e sappiamo che dovremo lottare per tirarci fuori dal guado, usando più la sciabola del fioretto", ha dichiarato l’allenatore Andrea Ciceri dopo il doppio successo - In queste ultime due partite, a cominciare già dalla gara di Lodi, ho visto una nuova consapevolezza, un nuovo modo di affrontare le gare e la voglia di raggiungere la vittoria".

La notizia in casa Sangiuliano è però il cambio al vertice della società. "Sangiuliano City - si legge in una nota pubblicata ieri dal club - comunica che, a seguito dell’assemblea dei soci, il consiglio di amministrazione ha nominato Andrea Luce nuovo presidente della società. La proprietà del Sangiuliano City resta in capo della famiglia Luce con il patron Giovanni, azionista di maggioranza, che continuerà il suo supporto a sostegno del club, come ha sempre fatto".

Mattia Todisco