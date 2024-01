Calcio Serie D, squalificato Forapani. Biancorossi con la mediana obbligata

CARPI

Marco Forapani (foto) è stato fermato ieri dal Giudice sportivo per una sola giornata dopo il rosso per il fallo di mani in area (preceduto da un fallo ai suoi danni di Djuric non ravvisato dal pessimo Moretti di Cesena) che è costato caro al Carpi con il Borgo San Donnino, costringendo i biancorossi all’uomo in meno per oltre 80’. Un piccolo sospiro di sollievo per il Carpi, che temeva sanzioni più pesanti per il centrocampista, visto l’andazzo di questa stagione con le squalifiche che stanno caratterizzando fin qui il cammino della squadra di Serpini. Il rosso di Forapani è già il quarto in stagione dopo quelli che costarono 3 turni a Saporetti, 2 a Cortesi a fine gara a Prato e uno a Massimiliano Rossi allontanato dopo pochi minuti dal suo ingresso sul campo del Corticella. L’assenza di Forapani, unita a quella di Cortesi (ieri assente per un permesso dopo un lutto famigliare) e dei soliti lungodegenti (Frison e Sabattini hanno lavorato a parte, Rossi e Tentoni hanno proseguito il recupero differenziato) accorcerà ulteriormente le scelte per mister Serpini in vista della gara di domenica a Lodi col Fanfulla. In mediana possibile che si parta con i tre over Bouhali, Mandelli e D’Orsi, visto che il 2003 sarà Larhrib dietro le punte Saporetti e Sall. Intanto il Fanfulla ha rinforzato la mediana con il ritorno del 2004 statunitense Arber Zeneli, già in campo domenica a Corticella che arriva dal Sangiuliano.

Ribaltone. Ennesimo ribaltone nella stagione del Prato, che ieri per bocca del patron Commini ha esonerato mister Raffaele Novelli, il dg Ivano Pastore e il ds ex biancorosso Riccardo Bolzan dopo il 4-0 subito a Ravenna: la squadra è stata affidata al tecnico Maurizio Ridolfi promosso dalla Juniores, mentre il mercato sarà gestito dall’ex terzino pratese Claudio Sciannamè, già in società con il ruolo di osservatore.

