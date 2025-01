Calcio serie D. Trestina a Poggibonsi: rosa al completo

TRESTINA - Nel primo match del 2025, che segna anche l’inizio del girone di ritorno, il Trestina sarà di scena sul terreno del Poggibonsi, corsaro all’andata al "Casini" grazie ad un rigore dell’ex Belli. La squadra bianconera (è frattanto ufficiale che la gara contro il Livorno si giocherà al "Bernicchi") viene dalla sconfitta di Orvieto che l’ha nuovamente relegata in zona play-out. Alla vigilia del match il club ha comunicato l’acquisto di Abdoul Aziz Niang, attaccante senegalese classe 2002 nato a Nantes e proveniente dal Città di Santagata, dopo che nella passata stagione aveva militato nel massimo campionato di San Marino. "In questa pausa - dichiara l’allenatore Simone Calori - abbiamo svolto un buon lavoro. Ho tutta la rosa a disposizione in vista di una sfida che sarà difficile e che dovremo affrontare con atteggiamento pragmatico ed aggressivo, sapendo leggere le varie situazioni come non sempre abbiamo fatto finora". Probabile formazione: Fratti, Giuliani, Bucci, Serra, De Meio, Sensi, De Souza, Marcucci, Mencagli, Ferri Marini, Nouri. All. Calori.

Paolo Cocchieri