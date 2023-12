Calcio, Serie D. Tritium all’attacco. Arriva Meneses

La capolista Alcione Milano si presenta al Chittolina di Vado pronta a giocare ancora una volta per vincere e festeggiare il pur platonico titolo d’inverno. Questa è la mentalità acquisita ormai dagli orange milanesi fortemente lanciati in testa al girone A della D. "Fa piacere stare in alto - commenta il tecnico Giovanni Cusatis - però dobbiamo pensare a non abbassare la guardia, anzi dobbiamo alzare l’asticella, avere ancora più attenzione ai dettagli. Questa è una squadra che dall’anno scorso fa bene, so perfettamente i valori tecnici e umani del gruppo. Siamo tutti in sintonia per raggiungere il nostro obiettivo". Nel girone B la Tritium di Luciano De Paola è in trasferta a Palazzolo. I biancoazzurri abduani hanno chiamato a dar manforte anche l’attaccante cileno Sebastian Meneses del 1998, che potrà dare un contributo importante. Il Club Milano di Scavo, che ha superato proprio la Tritium lo scorso turno, gioca in casa a Pero contro la Folgore Caratese. "Abbiamo colto tre punti pesanti in uno scontro diretto -dice il tecnico -. Dobbiamo essere affamati econtinuare su questa strada: con la Caratese abbiamo un’altra sfida importante, dobbiamo fare obbligatoriamente punti".

Luca Di Falco