Calcio Serie D. Tritium con Meneses per centrare l’obiettivo di tenere la categoria

La Tritium inaugurerà l’anno nuovo con una difficile quanto importante trasferta a Legnano. I biancoazzurri di mister Luciano De Paola dopo il bel pareggio esterno sul campo della Pro Palazzolo ottenuto prima della sosta natalizia sono consapevoli che nel girone di ritorno saranno in palio altri punti fondamentali per ottenere una tranquilla salvezza nel girone B della serie D. Il 2023 si è concluso con la rescissione del contratto con l’attaccante Gianmaria Valente ma durante il mercato di riparazione invernale la società con il direttore generale Giuseppe Pardeo non è stata a guardare, fiduciosa che con arrivi come quelli della punta cilena Meneses si possa centrare l’obiettivo facendo conto sulla compattezza del gruppo. Anche il Club Milano ha dato l’addio al 2023, un anno da ricordare negli annali della squadra. Il capitano Petar Rankovic, autore di 6 gol, dice: "Abbiamo avuto a dicembre un mese complicato, concluso con una vittoria importante con la Folgore Caratese per i punti che ci servivano. Forse potevamo fare qualcosa di più: siamo comunque soddisfatti. La differenza di categoria si è sentita, abbiamo fatto un po’ di fatica ad adattarci all’inizio, ora però penso che abbiamo maggiore consapevolezza, ci siamo abituati al contesto e speriamo di fare meglio". Luca Di Falco