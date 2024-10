Calcio serie D. Tuttocuoio: "Tour de force per capire chi siamo»

Dopo il buon pareggio casalingo contro il Piacenza (anche se l’1-1 subito nel recupero finale ha lasciato un po’ di amaro in bocca e la forte sensazione di aver perso due punti per strada) il Tuttocuoio torna a giocare in campionato. Al Leporaia arriva il Sasso Marconi (già incontrato nel primo turno di Coppa Italia, con i pontaegolesi usciti ai rigori) per il recupero della 7ª giornata del girone D di serie D, rinviata per l’allerta meteo che colpì l’Emilia Romagna il 20 ottobre e che vide la disputa di un solo incontro, Prato-Pistoiese (0-0). Anche oggi, come quattro giorni fa, la squadra della presidente Paola Coia è attesa da un match complicato contro l’autentica sorpresa del campionato, capace di battere squadroni come Ravenna, Prato e Pistoiese e di frenare sul pari il Piacenza, per guadagnarsi il secondo posto in compagnia di Forlì e Pistoiese a -7 dalla lepre Tau Calcio.

"Questo mini-ciclo di 5 gare in 15 giorni - spiega il capitano Lorenzo Fino - iniziato domenica contro il Piacenza ci dirà chi siamo, ma se vogliamo fare un salto di qualità dovremo limare quelle imperfezioni che ancora commettiamo e che domenica ci sono costate la vittoria". Dello stesso avviso il tecnico Aldo Firicano, che con il rientro di Veron avrà tutta la rosa a disposizione.

"Questo periodo ci renderà le idee più chiare su che tipo di campionato andremo a disputare - spiega l’allenatore neroverde - ma darà anche una fisionomia ben precisa al campionato intero. Affrontiamo una squadra in formissima, che va a mille all’ora. Da parte nostra c’è ancor a amarezza per il finale di gara con il Piacenza, ma dovremo essere bravi a trasformare questa rabbia in grinta e compattezza per la sfida con i bolognesi. La strada è quella giusta, ma dobbiamo migliorare ancora ed evitare certi errori di disattenzione". L’appuntamento è per le 14.30 al Leporaia.

