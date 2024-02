Calcio serie D. Un altro volto nuovo per il Forlì: il baby Banfi

Emanuele Banfi è un nuovo giocatore del Forlì. Ieri l’annuncio del club biancorosso con una nota in cui si legge che "l’esterno d’attacco classe 2004 arriva dalla Virtus Entella, dove è cresciuto calcisticamente sino ad arrivare alla prima squadra, in serie C, con cui ha totalizzato 10 presenze; 47 invece i gettoni, impreziositi da 13 gol, con la maglia della Primavera".

Una curiosità: la prima volta del neoacquisto del Forlì con i ‘grandi’ ha meritato l’attenzione (e un videomessaggio di in bocca al lupo) da parte del più celebre dei Banfi, ovvero il ‘Lino Nazionale’, che ha vestito i panni dell’istrionico Oronzo Canà nel film cult ‘L’allenatore nel pallone’. Del resto lo stesso baby, dato il diminutivo del suo nome, viene chiamato ‘Lino’.

Da un tecnico improbabile a uno vero, Gennaro Volpe, alla guida dei ‘Diavoli Neri’ nelle ultime stagioni (fino all’esonero avvenuto il 17 settembre del 2023), che lanciò Emanuele Banfi tra i professionisti: "È un ragazzo eccezionale, umile e un gran lavoratore, con tanta voglia di crescere, imparare e migliorarsi. A Chiavari ha fatto un bel percorso nel settore giovanile fino ad arrivare alla prima squadra con merito. Ho sempre avuto un piccolo debole per lui, tanto da farlo debuttare in C due anni fa a Padova; nell’ultimo anno, poi, si è sempre allenato con i grandi. Tecnicamente nasce esterno alto, ma ha ricoperto anche il ruolo di seconda punta e di laterale in un centrocampo a quattro. È un giocatore molto duttile, un brevilineo rapidissimo e veloce. Che quando punta l’uomo, nove volte su dieci lo salta. Ha bisogno di giocare – conclude il suo ex tecnico – e penso che possa fare molto bene in serie D a Forlì. Me lo auguro perché lo merita".

Marco Lombardi