Calcio Serie D. Un sabato con sette anticipi. Folgore, cercasi svolta col Legnano

Mercoledì si gioca (nel primo di due turni infrasettimanali di un gennaio davvero impegnativo) e quindi sarà un sabato ricco di anticipi in serie D. Sono ben sette tra cui anche la delicatissima sfida che vedrà impegnata la Folgore Caratese in casa contro il Legnano. Quello in programma alle 14.30 sul sintetico di Verano contro i lilla non è l’unico match con in palio punti playout; è in programma sempre oggi Tritium-Crema, due squadre che seguono Folgore e Legnano appaiate a quota 21 punti. È chiaro come la formazione di Carmine Parlato sia da considerarsi l’intrusa tra queste “pericolanti” visti i valori in campo, ma la vittoria manca da un paio di mesi e occorre affrettarsi a invertire il trend per non restare impantanati nella palude.

Il Legnano durante la pausa si è rinforzato in attacco con Bardelloni ma domenica ha perso in casa proprio con la Tritium. Tra i locali mancherà lo squalificato Kyeremateng. Arbitra Bernardini di Ciampino

Ro.San.