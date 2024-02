Calcio. S.Miniato Basso ok. Stella Rossa lanciata verso la 1^ Categoria

Dalla Promozione alla Seconda categoria c’è chi lotta per il primo posto, chi per i play off e chi per non retrocedere. Ma, nel contesto generale dei tre campionati, sono molte di più le squadre di Valdera, Valdicecina e zona del Cuoio che occupano i piani alti delle classifiche.

Nel girone B di Promozione il girone B il San Miniato Basso è in testa a pari punti con la Sestese. Per la squadra di Ticciati (14 vittorie, 5 pareggi e zero sconfitte) il percoso per il ritorno in Eccellenza è ancora lungo (mancano 11 partite), ma le possibilità sono molte.

Nel girone B di Prima categoria la capolista San Giuliano ormai è irraggiungibile (55 punti in 19 partite). Dietro Selvatelle (38), Forcoli (36), Atletico Etruria (33) e Pecciolese (31) lottano per i play off.

In Seconda categoria sta disputando un ottimo campionato il Sextum Bientina (girone B). I nerazzurri sono secondi con 39 punti a otto lunghezze dal Gorfigliano. Nello stesso girone, invece, il Monteserra (Buti e Cascine) sta arrancando nei bassifondi. Sempre in Seconda categoria chi marcia alla grandissima è la Stella Rossa di Castelfranco (girone D) che è in testa con 45 punti e sei lunghezze di vantaggio sul Ponte a Cappiano. Nell’ultimo turno di campionato la Stella Rossa ha surclassato il Castelfranco nel derby sempre molto sentito. Dietro i rossoblu e il Ponte a Cappiano seguono Acciaiolo, Crespina e Bellaria Cappuccini. In coda il Santa Maria a Monte (12 punti, a sei dalla penultima), è con un piede in Terza categoria.