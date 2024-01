Calcio Terza Categoria

Smaltiti panettoni e spumante è tempo di tornare in campo per le formazioni locali impegnate nel campionato di Terza Categoria. Sarà proprio un derby, tra l’altro, ad aprire ufficialmente queste 2024. Siamo nel girone B di Pisa, al Galli di Fucecchio, dove stasera alle 21 il Giovani Fucecchio 2000 ospiterà il Calasanzio. Un assente per parte per squalifica: Bajrami nelle fila dei padroni di casa e Bianco in quelle empolesi. Le due squadre sono una dietro all’altra in classifica, ma con 4 punti di vantaggio per il Calasanzio. I bianconeri di casa hanno quindi l’opportunità di rilanciarsi, mentre per i ragazzi di mister Lazzoni il risultato è importante per rimanere agganciati alla zona play-off. Nello stesso raggruppamento questa penultima giornata di andata riserva un altro derby tutto empolese, ossia quello di lunedì prossimo alle 20.50 al Baldinotti di Ponte a Elsa dove i biancorossi locali riceveranno la capolista Avane. Una sfida sulla carta decisamente avvincente visto che si incrociano due delle migliori difese con il Ponte a Elsa, fin qui senza dubbio la grande rivelazione della stagione, che vuole conservare la propria posizione nei play-off riprendendo una corsa un po’ rallentata a fine 2023, e i gialloneri di mister Coppola che intendono invece proseguir e il proprio testa a testa al vertice con La Corte. Assenti Reali e Viti nelle fila dell’Avane. A chiudere il programma il match di domani alle 16.45 in casa del Ponzano contro il Porta a Lucca. Gara complicata per i ragazzi di coach Gargiulo visto che gli ospiti hanno conquistato il doppio dei punti.

Per quanto riguarda l’ultimo turno di andata del girone A di Firenze, invece, due le partite fissate per domani ed altrettante per domenica, tutte con inizio alle 14.30, per ciò che concerne i team locali. Tra le prime spicca Sporting Lazzeretto-Sestoese, rispettivamente sesta contro terza, mentre nell’altro match il Marcialla City ospita il San Vincenzo a Torri, che ha 12 lunghezze di vantaggio in classifica. Domenica pomeriggio toccherà invece a Capraia e Serravalle. I primi cercheranno di difendere la seconda posizione a Firenze contro il Quinto, gli empolesi andranno invece a caccia della prima vittoria stagionale nella gara interna contro il Firenze Nord.