Calcio Terza categoria. Anticipo di lusso con il derby Calasanzio-Ponte a Elsa. Capraia in casa contro Cortenuova

Ultima giornata del 2004 per il girone B pisano di Terza Categoria: si preannuncia un weekend pieno di scontri tra compagini di livello. Nel doppio anticipo odierno, infatti, si affrontano quattro delle prime cinque a partire dal derby tra la capolista Calasanzio e la terza forza del campionato Ponte a Elsa (alle 21 a Pagnana). Alle 20.45 a Lari, invece, il Casenuove Gambassi, secondo, andrà a far visita al Perignano, quinto ma più incisivo in trasferta. Nel medesimo girone altro derby domani alle 16.45 al Michelucci di Empoli tra il Ponzano e il Giovani Fucecchio 2000. I gialloblu locali hanno 10 punti in più e vogliono tenere vivo il sogno play-off.

Un’altra sfida tra squadre locali è quella di domenica alle 14.30 al Brandani di Montelupo tra Capraia e Cortenuova, una sorta di testa-coda del raggruppamento A di Firenze. I padroni di casa guidano infatti con 32 punti e il miglior attacco del campionato con 51 reti segnate, mentre i rossoblu empolesi sono terzultimi a quota 10. Nello stesso girone trasferta insidiosa domani alle 17 a San Piero a Ponti contro l’EuroCalcio Firenze per il Marcialla rinforzato dagli arrivi del centrocampista Leoncini dal Barberino Tavarnelle e dell’esterno Buttita dagli amatori.

Sempre domenica alle 14.30, poi, impegno proibitivo per il Serravalle nella ‘tana’ del quotato San Polo. Chiudiamo con le trasferte di domani alle 14.30 di Lazzeretto e Galleno, rispettivamente impegnati a Pistoia contro il Sarripoli e a Bargecchia.