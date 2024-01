Calcio terza categoria. Attesa per il derby empolese, stasera Lazzeretto nella ’tana’ del quotato Bibe 1964

Due gli scontri diretti tra formazioni del circondario in programma nel prossimo fine settimana di Terza Categoria. Partiamo dal derby tutto empolese per la prima giornata di ritorno del girone B di Pisa tra la capolista Avane e il Ponzano, che si disputerà domani alle 15 al campo sportivo Gavazzi. Sulla carta il pronostico pende decisamente dalla parte dei gialloneri locali, che dovranno fare a meno dello squalificato Touray, ma nel turno precedente il Ponzano ha battuto a domicilio proprio quel La Corte che con 25 punti guidava la classifica prima del sorpasso del team guidato da Coppola. Per l’altra sfida tra squadre locali bisognerà invece attendere domenica, quando alle 15 al Brandani di Montelupo il Capraia ospiterà il Marcialla City per la 17ª giornata del girone A fiorentino. Anche in questo caso i padroni di casa sono nettamente favoriti, forti del loro 3° posto a quota 35, ben 27 punti sopra i biancazzurri certaldesi. Nello stesso raggruppamento, però, i primi a scendere in campo sono i ragazzi del Lazzeretto, che stasera alle 21.15 saranno di scena al Buozzi di Firenze contro il Bibe 1964, seconda forza del campionato con 13 lunghezze di vantaggio. Domani alle 15, invece, il Serravalle andrà in cerca dei suoi primi punti stagionali sul terreno del San Lorenzo Campi, settimo in classifica.

Torniamo nel girone di Pisa, dove il programma di questo 14° turno è aperto dai due anticipi di stasera alle 21. A Pagnana il Calasanzio riceve l’Oltrerà per il riscattare il ko subito venerdì scorso dal Ponte a Elsa, mentre al Marconcini di Pontedera il Ponte a Elsa se la dovrà vedere contro il Casteldelbosco. Nel primo caso le due contendenti sono separate in classifica da un solo punto in favore dell’Oltrera, mentre nel scondo il Ponte a Elsa parte da più 8 sui pisani. Infine, lunedì prossimo alle 21 a Cascina il Giovani Fucecchio 2000 sarà ospite del fanalino di coda Marciana.

Si.Ci.