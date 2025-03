Calcio Terza Categoria

Sabato riservato come sempre al girone A di Terza Categoria: gruppo che sembra ormai saldamente nelle mani del San Zaccaria. I biancorossi, infatti, pur dovendo ancora riposare, hanno ben 10 punti di vantaggio sulla Polisportiva Camerlona che deve recuperare la gara di Bagnara con la Wild. Capolista, comunque, attesa da un difficile confronto al "Filipi" di Pinarella contro la Junior Cervia nella sfida anche di bomber tra il cervese De Pace (10 reti) e Nicola Montanari Gatti del San Zaccaria, a segno ben 14 volte, distante appena 2 gol dal capocannoniere Diop del Godo, impegnato in casa contro l’Atlas con l’obbligo della vittoria per restare in corsa almeno per il secondo posto.

Ha già riposato e deve recuperare col Mordano Bubano la Marradese che se la vedrà tra le mura amiche con la Polisportiva Camerlona. Domenica, invece, nel girone B riposa una delle due prime della classe, la Giovanile Santerno. Così, il Lugo, impegnato a Castelbolognese col Biancanigo, potrebbe restare da solo al vertice. Insegue a 3 punti la Real Voltanese, miglior attacco del girone con 71 gol, che se la vedrà tra le mura amiche con il Villanova, in lizza per un posto tra le prime otto e, dunque, ai playoff. Ma deve guardarsi dal Prada che segue lo stesso Villanova ad 1 solo punto ma è impegnato con l’ostica Casa dell’Amicizia che prova l’assalto al quarto posto del Conselice, in campo al "Sama" di Lido Adriano contro il Bisanzio. Infine il Vatra del bomber Lamkja, opposto all’Endas Monti. Terza Categoria Ravenna (25ª giornata, ore 14,30). Girone A (domani): Giovecca-Coyotes, Godo-Atlas, Junior Cervia-San Zaccaria, Lectron-Stella Azzurra, Marradese-Pol. Camerlona, Mordano Bubano-Saline Romagna, Wild Bagnara-Lido Adriano. Riposa: E. Mattei. Girone B (domenica): Biancanigo-Lugo, Bisanzio-Conselice, Porto Corsini-Sporting Castel Guelfo, Prada-Compagnia dell’Albero, Real Voltanese-Villanova, Sporting Lugo-Ulisse&Penelope, Vatra-Monti. Riposa: Giovanili Santerno.

u.b.