Calcio Terza categoria. Buonconvento cala il tris e continua la corsa in solitaria

Si allunga la classifica al vertice del girone senese del campionato di Terza categoria con le contemporanee vittorie delle tre battistrada. Iniziamo ovviamente dalla capolista Buonconvento, che ha superato in casa per 3-2 l’Ancaiano: una doppietta di Meconcelli ed una rete di Ventrone hanno deciso il match. Per i gialloverdi hanno segnato Filippini e Chiarelli. Il Montepulciano Stazione è invece andato a violare il terreno di gioco del Geggiano per 3-1: per gli ospiti due reti di Laterza ed una di Lazzerini, mentre per i locali ha segnato Catana. Infine il Monticchiello, che ospitava il Rapolano: i bianconeri hanno rispettato il pronostico ed hanno vinto il match per 2-0 (autogol e Ndiaye). Alle spalle del terzetto troviamo ora il Castellina Scalo, vittorioso con un chiaro 3-0 a Chiusdino grazie alla doppietta di Arigò ed alla rete di Schiano. Solo un punto, invece, per lo Sporting Gracciano nel derby tutto colligiano con il Circolo Agrestone: la sfida si è conclusa sullo 0-0. Il Quercegrossa ha vinto a Pievescola per 2-0 andando in rete con Abate e Crocetta ed il Sant’Albino ha espugnato Uopini battendo il Monteriggioni di misura (2-1, hanno segnato Cozzi Lepri e Vata per i gialloverdi e Martire per i rossoverdi). La Montanina ha conquistato i tre punti: 2-0 alla Virtus Biancoazzurra con una doppietta di Fabbro. Nel girone aretino il Petroio ha asfaltato la Monterchiese con un roboante 4-0, rilanciandosi anche in classifica: le reti sono state firmate da Rossi, Posani, Dondi e Mazzerelli. Per i blucerchiati è l’inizio di una nuova fase? Vittoria anche per la Virtus Chianciano, ora quinta in classifica: 2-1 al Monsigliolo con le marcature che sono state realizzate da Camara e Sina. Non ce l’ha fatta invece il Montallese, in casa del forte Strada Niccolò: i senesi hanno lottato con il cuore ma sono tornati battuti per 1-0.

Giuseppe Stefanachi