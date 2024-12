Calcio Terza categoria. Buonconvento ok. A Quercegrossa c’è la sagra del gol

Nel girone senese del campionato di Terza vincono le prime quattro in classifica. Il Buonconvento espugna Chiusdino con un 2-1 di misura grazie alle reti di Basla e di Borgogni (Licari per i locali), ed analogamente (sempre vincendo per 2-1) anche il Monticchiello porta via i tre punti da Ancaiano (andando a rete con Souane e Ndiaye, per i gialloverdi segna Ricci). Il Montepulciano Stazione non vuol rinunciare a questa sagra dei 2-1 e così regola il Pievescola sul terreno amico con lo stesso punteggio. La quarta in classifica, lo Sporting Gracciano, fa invece le cose in grande ospitando il Monteriggioni: il suo 6-0 è propiziato dalle marcature di Cellesi, Ciulla, Lugliese, Lotti, Pesce e Matteucci. Il fatto che più di mezza squadra sia andata in rete testimonia l’ottima qualità del gioco dei valdelsani!

Stupisce invece la brusca frenata del Quercegrossa in casa con il Rapolano: l’incontro si conclude sul 3-3 con una doppietta di Ballerini ed una rete di Ricci per i locali e con le reti di Oliveira, Ettoufi e Mohamed per i termali. Rapolano oltre le aspettative! Anche il Geggiano dà il meglio di sé e così fa suoi i tre punti in palio nella trasferta di Castellina Scalo battendo gli amaranto per 2-0: Picchi e Cavaliere, con le loro reti, regalano ai compagni un Natale più euforico…

Il Sant’Albino si avvicina alla zona che conta superando in casa per 3-0 la Montanina: le tre reti sono firmate da Guarino, Vata e Del Ciondolo. Infine l’Agrestone, che vince per 3-0 (Fazzuoli, Oliveri e Lapucci) in casa della Virtus Biancoazzurra: la zona play-off è lontana ma un filo di speranza è legittimo!

Nel girone aretino giornata no per le squadre senesi: si ‘salva’ la Virtus Chianciano che ha osservato il turno di riposo impostole dal calendario, mentre il Petroio ha perso per 2-1 in casa della Lorese (gol di Lorenzini) ed il Montallese ha ceduto per 3-0 in casa al Pietraia. Se ne riparla nel 2025!

Giuseppe Stefanachi