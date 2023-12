Calcio Terza categoria. Campiglia e Quercegrossa avanti tutta

Tutto immutato in testa al girone senese del campionato di terza categoria: la capolista Campiglia ha infatti battuto per 4-0 il Petroio in Valdelsa (doppietta di Maccioni e reti di Cipriani e D’Angelo) e la sua vice Quercegrossa si è aggiudicata il derby interno con il Castellina Scalo per 4-1 (due reti di Pianigiani, una di Lorenzini e Meniconi per i locali e Boscagli per gli ospiti). La Rionese continua a stupire ed a Montefollonico ha fermato la Montanina sull’1-1 (Amato in gol per i locali). Chiusdino-Buonconvento è finita 0-0, mentre Ancaiano-Monticchiello si è conclusa sull’1-1 (gol di Ferrandi per i locali e Tahiri per gli ospiti). Il Montepulciano Stazione passa a Geggiano per 3-1 (Lugliese in gol per i locali). Nell’anticipo giocato mercoledì scorso, la Virtus Chianciano ha vinto per 5-0 in casa con il Monteriggioni. Il turno di riposo è toccato stavolta al Vescovado. Classifica: Campiglia 31, Quercegrossa 27, Castellina Scalo 23, Vescovado 22, Monticchiello e Virtus Chianciano 21, Montepulciano Stazione 19, Petroio e Ancaiano 16, Buonconvento, Chiusdino e Montanina 14, Rionese 10, Geggiano 8 e Monteriggioni 4. Da segnalare che Quercegrossa e Castellina Scalo devono ancora osservare il loro turno di riposo ed hanno quindi disputato una partita in più rispetto a tutte le altre squadre. Il primo posto del Campiglia è quindi di spessore ancora maggiore! Nel girone aretino, il Sant’Albino si allontana ulteriormente dalla zona play-off perdendo per 2-0 a San Giustino Valdarno: i gialloverdi sono ora ottavi a quattro lunghezze dal quinto posto. Ricordiamo che i termali avevano iniziato la stagione ottenendo tre vittorie nelle prime tre partite!

Giuseppe Stefanachi