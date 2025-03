Calcio Terza Categoria. Capraia allunga: +4 su San Polo. Lazzeretto vince la quinta di fila

Da meno tre a più quattro in 15 giorni. Dopo averlo sorpassato, grazie al 3-0 rifilato domenica scorsa al San Paolino Caritas (Ciulli su punizione, Rosi e Pellegrini i marcatori) il Capraia stacca il San Polo in testa al girone A della Terza Categoria fiorentina. Nello stesso raggruppamento grande impresa del Serravalle che con la rete di Bertelli e il rigore trasformato da Centola espugna 2-1 il campo dello Scandicci San Giusto. I gol di Andreotti e Lobo permettono al Marcialla di regolare 2-1 il Calenzano, mentre nel posticipo di lunedì sera il Cortenuova cede 4-0 a Montelupo contro il Duccio Dini, terza forza del campionato.

Poker e vetta solitaria per il Casenuove Gambassi nel girone B di Pisa contro il Treggiaia, mentre al secondo posto si mantiene il Ponte a Elsa dopo il blitz di Pontedera contro il Casteldebosco (0-1 di Melucci al 94’). Scivola al quarto invece il Calasanzio, che non va oltre l’1-1 casalingo contro il Montopoli penultimo. Nello stesso girone, poi, il Ponzano fa 0-0 in casa con l’Oltrera e il Giovani Fucecchio 2000 cade 4-1 nella ‘tana’ del Monteserra. Non si ferma più il Lazzeretto, che dopo il trionfo in coppa centra anche la quinta vittoria di fila nel campionato pistoiese: un rigore di Valenti e i guizzi di De Vincentis e Carmignato piegano 3-2 il Montale.

Bel successo infine anche per il Galleno nel girone B di Lucca: 4-1 al Traversagna con doppietta di Dante e reti di Xhebexhiu e Scannerini.