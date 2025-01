Calcio Terza categoria. Cinque gli anticipi. Il Buonconvento sfida il Geggiano

Il girone senese del campionato di Terza categoria propone subito cinque anticipi ed in uno di essi è impegnata la capolista: il Buonconvento infatti riceve oggi il Geggiano ed anche il Monticchiello (terzo in classifica) tra poche ore è chiamato a superare indenne la trasferta di Chiusdino. Nel frattempo giocano anche altre due protagoniste della lotta in zona play-off: lo Sporting Gracciano riceve la Montanina ed il Quercegrossa va ad Ancaiano. Domani occhi puntati su Montepulciano Stazione, dove il "Trenino", secondo in classifica, attende la visita di un Rapolano decisamente più tonico rispetto all’andata. Da seguire anche Castellina Scalo-Pievescola. Chiudono il programma Agrestone-Monteriggioni e Virtus Biancoazzurra-Sant’Albino. Nel girone aretino (riposa il Montallese) Virtus Chianciano e Petroio sono attesi domani da avversari molto forti: i termali ricevono lo Strada San Niccolò ed i blucerchiati vanno a San Giustino.

Giuseppe Stefanachi