Calcio terza categoria. Derby tutto empolese a Ponzano mentre l’Avane è atteso dall’insidioso Perignano

Un altro weekend di Terza Categoria è alle porte e per quanto riguarda gli impegni delle squadre del circondario sono due gli incontri di cartello, entrambi nel girone B di Pisa. Domani alle 17.30 derby tutto empolese a Ponzano tra i ragazzi di mister Gargiulo e il Calasanzio. Gli ospiti, già vittoriosi all’andata, hanno 6 punti in più e sono in piena corsa per un posto nei play-off. A livello di classifica, però, il match clou è quello che attende domenica alle 15 a Perignano l’Avane. I gialloneri di Francesco Coppola guidano infatti il girone con 4 lunghezze di vantaggio su La Corte, caduta lunedì scorso in casa proprio contro i gialloblù pisani. In trasferta, però, l’Avane è ancora imbattuto con 6 vittorie e un pari (appena 6, tra l’altro, le reti subite). Nello stesso raggruppamento impegno sulla carta abbordabile per il Ponte a Elsa, chiamato a riscattare il ko dell’ultimo week-end sul campo del Casteldelbosco, per continuare a sognare i play-off. Domani alle 17.45 ricevono infatti il fanalino di coda Marciana. Turno di riposo, infine, per il Giovani Fucecchio 2000. Nel girone A di Firenze, invece, domani alle 15 il Marcialla City ospita il Serravalle, mentre lo Sporting Lazzeretto attende il Firenze Nord. Nella prima sfida si affrontano due squadre che finora non hanno raccolto molte soddisfazioni, nell’altra i biancorossi di Lottini proveranno a staccare ulteriormente i diretti inseguitori nella zona centrale della classifica. Infine, domenica alle 15 al Brandani di Montelupo il Capraia, terzo in classifica, aspetta il Calenzano terzultimo.