Calcio terza categoria. Il Ponte a Elsa pareggia il recupero con l’Oltrera. Stasera in campo Marcialla e Giovani Fucecchio

Finisce a reti bianche il recupero del girone B di 3ª Categoria di Pisa tra Ponte a Elsa ed Oltrera, con i locali che sbagliano un rigore a metà ripresa con Rigatti e i pontederesi che colpiscono una traversa nel finale. Il Ponte a Elsa, che tiene così a distanza (5 punti) i diretti rivali per l’ultimo posto nei play-off, adesso tornerà in campo domani alle 15, sempre in casa, contro il Perignano. Un’altra sfida ad alta quota visto che gli ospiti sono terzi con soli 2 punti di vantaggio. Nello stesso raggruppamento la capolista Avane potrebbe essere agganciata in vetta da La Corte che, dopo il roboante 7-0 rifilato nel recupero al Casteldelbosco, sarà di scena sul campo del fanalino di coda Freccia Azzurra. Stasera alle 21 al Galli, invece, il Giovani Fucecchio 200 riceve il Porta a Lucca quarto, mentre lunedì alle 21 il Calasanzio sarà di scena a Cascina contro il Marciana e il Ponzano al Marconcini di Pontedera contro l’Oltrera. Nel raggruppamento A di Firenze, invece, si parte stasera alle 21 al Bozzi di Firenze con Bibe 1964-Marcialla, per proseguire domani alle 15 con Lazzeretto-Polisportiva Carraia. Infine, domenica alle 15 a Monterappoli sarà derby tra Serravalle e Capraia.