Calcio Terza Categoria. La Lanterna resiste. Sales scala la vetta

Prima giornata di ritorno nel campionato di Terza Categoria. Nel Girone A mantiene la vetta della classifica La Lanterna, che in casa ha battuto per 5-0 il Firenze Nord. Perdono il secondo posto la Sestoese (sconfitta 1-0 a Carraia) e il Capraia (battuto 1-0 a San Vincenzo a Torri). Entrambe vengono superate dal Bibe 1964, che ha vinto per 6-2 sul campo del San Michele Cattolica Virtus. In zona play-off lo Sporting Lazzeretto batte l’Atletico Esperia per 2-1.

Nel Girone B la Sales è la nuova capolista: grazie alla vittoria casalinga per 2-1 contro la Rontese ha scavalcato il Cavallina, battuto per 3-2 sul campo del Vaglia, che lo ha raggiunto al secondo posto. Per il Cavallina è il primo ko in campionato. Nelle altre gare vittorie casalinghe per Atletico Figline (2-1 con la Sandro Vignini Vicchio), Scarperia (3-0 con l’Atletico Impruneta) e Torre a Monte (3-1 col Londa); successo in trasferta per il Carbonile (3-1 sul campo del San Paolino Caritas). Pareggi in Tosi-Albereta ’72 (2-2) e Sieci-S. Salvi Sancat (0-0).