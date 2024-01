Calcio Terza Categoria. Lippi salva l’Avane. Capraia a valanga

Tanti gol, due rigori e un cartellino rosso. Il derby Ponte a Elsa-Avane, disputato di fronte ad una bella cornice di pubblico, non ha deluso le attese con i gialloneri empolesi che sono riusciti ad evitare la sconfitta proprio allo scadere. Le due compagini hanno dato vita ad una gara molto intensa e ricca di emozioni. Il Ponte a Elsa si è portato in vantaggio con Del Vigo, lesto a ribadire in rete di testa il rigore calciato da lui stesso e parato dal portiere dell’Avane, che ha poi risposto con Bartoletti, sempre dal dischetto. Un bel gol di Melucci, subentrato nella ripresa, ha riportato avanti i padroni di casa, ma uno schema su punizione finalizzato da Lippi al 90’ ha permesso all’Avane di trovare il definitivo 2-2. L’Avane scivola così a meno 2 dalla capolista La Corte, mentre il Ponte a Elsa si porta a 16 punti conservando il proprio posto nei play-off. Nello stesso girone B della Terza Categoria di Pisa riscatto del Giovani Fucecchio 2000, che nell’anticipo di venerdì scorso ha liquidato 2-0 in casa il Calasanzio. Una rete per tempo per i bianconeri, ad opera di Valiani e Ciurli. Il team di Orlacchio sale così a quota 12, portandosi ad una sola lunghezza proprio dai gialloblù empolesi e stasera alle 21 ospiterà la capolista La Corte nel recupero della decima giornata. Niente da fare, infine, per il Ponzano, che cede 1-0 sul proprio campo contro il Porta a Lucca, scivolando al terzultimo posto.

Passiamo adesso al raggruppamento A di Firenze, dove il Capraia ha dilagato 7-1 nel capoluogo contro il Quinto: mattatori della garra Grosso e Pellegrini con una doppietta a testa, mentre gli altri 3 gol portano la firma di Boni, Nencioni e Cioni. Con 35 punti il team di Costoli resta secondo insieme alla Sestoese, riducendo però a 4 punti il distacco dalla vetta. Proprio la Sestoese è passata 2-1 a fatica sul campo del Lazzeretto (Catalin per i loclai). Prima del 2024 e ultima giornata del girone di andata amara infine per Marcialla City e Serravalle. I primi hanno ceduto 2-4 al San Vincenzo a Torri (a segno Hamzo e MIlanesi), mentre gli empolesi si sono arresi 2-1 a Monterappoli al Firenze Nord, nonostante il vantaggio di bomber Cisse, che si procura e trasforma un calcio di rigore.