Calcio Terza categoria. Novità in casa Valbisenzio. Il tecnico Imbriano saluta

Antonio Imbriano non allenerà la Valbisenzio Academy nella prossima stagione: le parti hanno deciso di interrompere il rapporto, di comune accordo. A darne notizie è la stessa società vaianese, reduce dalla vittoria del campionato di Terza Categoria. E con l’addio del tecnico, si è concluso un percorso iniziato nel 2021, che ha visto il gruppo crescere pian piano sino a flirtare con il vertice. Quell’estate, Imbriano raccolse il testimone da Pier Luigi Carli e pilotò una formazione giovanissima al quinto posto. La sesta piazza ottenuta nella scorsa annata sembrava un passo indietro, invece è stata il prologo di un ritorno da primi della classe anche nei numeri: la Valbisenzio ha espresso il capocannoniere (Salvatore Mazzola, con 25 centri) il miglior attacco (ben 86 gol, con un media di tre a partita) e la miglior difesa (20 reti al passivo). Numeri difficilmente replicabili anche al piano superiore, se non dopo un necessario periodo di rodaggio. Imbriano ha a quanto pare ritenuto concluso il suo ciclo a Vaiano, centrando quello che era il primo obiettivo del club. E non è detto che non possa tornare in pista a breve: difficilmente gli mancheranno le proposte. Ma ci sarà tempo per decidere il da farsi. "Auguriamo ad Antonio un grande in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera – il saluto della dirigenza - ringraziandolo per il suo fondamentale contributo alla crescita della famiglia biancoblu, fin dai primi anni, culminato con il fantastico successo nel campionato di Terza Categoria".

Giovanni Fiorentino