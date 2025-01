Calcio Terza categoria. Oggi tre anticipi. A Buonconvento c’è l’Agrestone

Il girone senese del campionato di Terza categoria riparte, dopo la pausa natalizia, con la disputa di ben tre anticipi: oggi alle 14,30 potremo infatti assistere a Buonconvento-Agrestone, Monticchiello-Sporting Gracciano e Geggiano-Chiusdino. Buonconvento e Monticchiello sono tra le protagoniste del girone di andata ed il calendario sembra leggermente favorire la capolista, ma l’equilibrio del girone rende tutto assolutamente incerto. Domani il Montepulciano Stazione, la terza grande del raggruppamento, andrà a Montefollonico, mentre il Quercegrossa se la vedrà in casa con il Sant’Albino per un vero e proprio scontro diretto. Il Castellina Scalo gioca a Uopini con il Monteriggioni. Pievescola-Ancaiano e Rapolano-Virtus Biancoazzurra completano il programma. Nel girone aretino oggi va in scena Petroio-Faellese, mentre domani si giocheranno Badia a Roti-Virtus Chianciano e Monterchiese-Montallese.

Giuseppe Stefanachi