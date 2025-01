Calcio Terza Categoria. Ponte a Elsa capolista. Oggi gioca Calasanzio

Una rete di Delvigo regala al Ponte a Elsa il successo nel recupero di Pontedera contro l’Oltrera e il primo posto nel girone B della Terza Categoria di Pisa a pari punti con il Calasanzio. Proprio quest’ultimo aprirà stasera la nuova giornata ospitando alle 21 a Pagnana il Monteserra. Alle 20.45, invece, il Giovani Fucecchio riceve al sussidiario del Galli l’Atletico Le Melorie. Il Ponte a Elsa torna invece in campo domani alle 15 a Treggiaia contro il fanalino di coda La Borra, mentre alle 18 il Ponzano ospita il Casteldelbosco. Nello stesso girone domenica alle 15 il Casenuove Gambassi sarà di scena a Castel del Bosco contro il Montopoli. Stasera alle 21 anticipo del girone A di Firenze per il Marcialla, impegnato a Peretola, mentre il Capraia è atteso domani alle 15 dalla trasferta di Malmantile. Infine, domenica alle 15 e alle 15.30 toccherà a Cortenuova e Serravalle, rispettivamente a Firenze col Quinto e a Cortenuova con l’imbattuto San Vincenzo a Torri. Sempre domani alle 14.30 il Lazzeretto sarà in casa dell’Olimpia Pistoiese mentre il Galleno andrà a far visita al Veneri.