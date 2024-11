Calcio Terza Categoria. Pontremoli, inizia l’era Preti

Massimo Preti è il nuovo responsabile dell’area tecnica del Pontremoli Fc, in sostituzione di Fabio Bellotti, sollevato dall’incarico nella nottata di lunedì. Il presidente, Stefano Giannetti, molto scosso, in chiara sintonia con il suo vice Massimo Lecchini e il ds Guido Cocchi, dopo una serie di telefonate scattate nella nottata di domenica scorsa, a poche ore dalla sconfitta registrata sul campo amico del “Romiti“, ha assunto la decisione di rimuovere dall’incarico il responsabile dell’area tecnica della società di via dei Mille nel tentativo di dare una scossa a tutto l’ambiente. "L’evolversi in negativo della situazione tecnica della squadra – spiega il presidente – ha imposto alla dirigenza del Pontremoli Fc di assumere decisioni con effetto immediato. Credetemi, una decisione sofferta, assunta per evitare il precipitare degli eventi negli interessi degli sportivi e del sodalizio che rappresento. A Bellotti per quanto ha fatto alla guida della nostra squadra, un auspicio di miglior fortuna per il futuro e i nostri ringraziamenti".

Per il nuovo responsabile dell’area tecnica Preti la cui ufficializzazione è scattata nella tarda serata di martedì, dopo l’incontro con il vertice societario all’interno dello stadio “Romiti“, si tratta di un trasloco di competenze, infatti da diggi, per portare una ventata di aria tecnica nuova si è calato nella veste di responsabile tecnico. Una presentazione avvenuta tra incontenibili umori zampillanti, questa era l’aria che si respirava l’altra sera, in poche parole da tutte le parti piovevano sorrisi. "Cambiare un allenatore – sosteneva Giannetti – fa sempre dispiacere. Però, in società abbiamo ritenuto che non si poteva più andare avanti senza tentare di dare una scossa alla squadra. Siamo convinti che Preti riuscirà a migliorare lo stato attuale delle cose".