Calcio Terza categoria. Sabato di ‘fuoco’. Campiglia in attesa del Montepulciano

Nel girone senese del campionato di Terza categoria, l’unica partita che si giocherà domani sarà Chianciano-Montanina (con inizio alle 15.30): entrambe, teoricamente, possono puntare ai play-off. Tutte oggi le altre sei gare, con il tritatutto Campiglia che riceve il Montepulciano Stazione. Alle spalle dei valdelsani, il Monticchiello deve stare attento nell’ospitare l’altalenante Buonconvento ed il Quercegrossa ha i tre punti nel mirino in casa con la Rionese. Poi c’è la lotta per il quarto e quinto posto, ed è estremamente affascinante, con ben nove squadre che, con differenti calcoli di probabilità, sono comunque tutte in corsa. Di questo schema fanno parte le gare Ancaiano-Castellina Scalo, Chiusdino-Monteriggioni e Geggiano-Vescovado. Riposa il Petroio. Nel girone aretino il Sant’Albino domani andrà a Laterina in casa del Valdambra. La società è già al lavoro in vista della prossima stagione…

Giuseppe Stefanachi