Calcio Terza categoria. Sabato speciale. Quattro anticipi in programma

Sono ben quattro gli anticipi nel girone senese del campionato di Terza categoria, ma nessuna delle squadre di vertice gioca oggi. Si comincia quindi con Ancaiano-Montanina, Chiusdino-Monteriggioni, Agrestone-Geggiano e Sporting Gracciano-Pievescola. Che dire? Da seguire con attenzione lo Sporting che non perde da sei partite, sono molto incerte Agrestone-Geggiano e Ancaiano-Montanina ed il Monteriggioni, dopo il secondo pareggio, sogna la prima vittoria. Domani occhi puntati su Montepulciano Stazione-Quercegrossa e su Castellina Scalo-Monticchiello: cambierà qualcosa al vertice? In Virtus Biancoazzurra-Buonconvento sono chiaramente favoriti gli ospiti. Chiude il programma Sant’Albino-Rapolano. Nel girone aretino scontro diretto per i play-off domani alle 15: ci sarà Virtus Chianciano-Tuscar. Il Petroio punta al successo a Monsigliolo mentre il Montallese affronta in casa il forte Atletico Valdambra. Giuseppe Stefanachi