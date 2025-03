Calcio Terza categoria. Sarripoli a valanga sul Prato Nord Under 21

La scorsa giornata di Terza categoria, rimandata sabato per maltempo, dovrebbe essere recuperata fra il 25 ed il 26 marzo prossimi. Intanto, l’unica formazione che può festeggiare è il Sarripoli, che dopo aver vinto a Prato contro il Prato Nord U21 ha consolidato ulteriormente la seconda posizione in classifica: il 6-1 inflitto ieri ai rivali (con doppiette di Monfardini e Ferri ed acuti di Met Hasani e Boccia) permette agli uomini di coach Alderighi di ridurre a dieci lunghezze il distacco dal San Felice primo della classe, che però ha una gara in più.

Nei prossimi giorni saranno quindi recuperate Montale Pol.90 Antares–San Felice, Ligacutiglianese–Capostrada, Olmi–San Piero, Ramini–Sporting Lazzeretto ed Hitachi–Cerbaia. Non hanno giocato nemmeno le compagini della Valdinievole inserite nel girone B del campionato di Lucca, sempre per il medesimo motivo: previsti dunque i recuperi di Traversagna–Atletico Marginone, Veneri–Lammari e Real Borgo Pittini–Bioacqua Alta Valdinievole Le Case.

G. F.