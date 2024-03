Calcio Terza categoria. Senesi in campo. A Quercegrossa c’è il Monticchiello

Il girone senese della terza categoria è l’unico campionato a scendere in campo in questo fine settimana, con l’esclusione del Campiglia che si gode il suo turno di sosta subito dopo aver matematicamente conquistato la promozione in Seconda. Si comincia oggi, con quattro anticipi, tra i quali spicca sicuramente lo scontro diretto Quercegrossa-Monticchiello, sfida cruciale nella lotta per il secondo posto. E’ un match che ha il sapore dello spareggio! In chiave play-off da seguire Geggiano-Petroio: il Geggiano viaggia come un treno e, se dovesse vincere oggi, entrerebbe incredibilmente nel gruppone in lotta per il quinto posto. Ma il Petroio è compagine tosta… Incerta Chiusdino-Ancaiano, Castellina Scalo favorito a Montefollonico. Domani occhi puntati su Vescovado-Montepulciano Stazione e su Chianciano-Buonconvento (15.30): in palio punti pesantissimi! Rionese-Monteriggioni è il match simpatia...

Giuseppe Stefanachi