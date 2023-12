Calcio Terza categoria. Tra Quercegrossa e Castellina Scalo duello da brividi

Turno prenatalizio tutt’altro che interlocutorio oggi nel girone senese del campionato di terza categoria: Quercegrossa-Castellina Scalo, infatti, oltre ad essere un vero e proprio derby, è anche la sfida tra la seconda e la terza in classifica! Il risultato di questo confronto interesserà non poco la capolista Campiglia, che comunque a sua volta dovrà piegare in casa la resistenza di un Petroio decisamente combattivo. Riposa il Vescovado, mentre la Virtus Chianciano ha già battuto nell’anticipo di mercoledì il Monteriggioni per 5-0. Anche il Monticchiello non vivrà un sabato facile ad Ancaiano. Le altre partite in programma sono Geggiano-Montepulciano Stazione, Chiusdino-Buonconvento e Montanina-Rionese (inizio alle 15). Nel girone aretino il Sant’Albino va a giocare a San Giustino Valdarno: gara equilibrata, ma i termali devono tornare al successo… Play-off sempre più lontani.

Giuseppe Stefanachi