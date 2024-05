Calcio, tornei giovanili della Low Street Ponte Nuovo. Giovedì il torneo delle scuole

Non lo ferma niente e nessuno. Il vulcanico Fabio Bazzocchi, malgrado l’infida Sla che lo costringe a leggo o su una sedia speciale, organizza perfettamente tornei giovanili per la sua Polisportiva, Low Street Ponte Nuovo, di cui è presidente onorario ma per la quale non si limita al titolo puro e semplice ma lavora incessantemente. Tutti i tornei, l’ultimo ad esempio riservato ai Primi Calci, hanno il plauso di tutti i partecipanti e anche dei vertici regionali federali. Infatti il presidente dell’Emilia Romagna, Simone Alberici, definisce il club ravennate "Una società valoriale per il forte impatto sociale e per la presenza continua e l’impegno incessante di Fabio Bazzocchi". Un impegno davvero continuo, in tutte le componenti della società del Quartiere Ponte Nuovo. "Giovedì ospiteremo – spiega la vicepresidente, Cristina Ianiro – a titolo gratuito il Torneo degli Istituti Superiori di Ravenna, organizzato dalle Politiche giovanili del Comune. Inoltre il nostro presidente onorario ha fortemente voluto e personalmente organizzato un progetto di educazione motoria in otto scuole materne di Ravenna e in una scuola elementare, sempre nel capoluogo e tutto a titolo gratuito. Non è mancato neppure un progetto di calcio per disabili, organizzato in collaborazione con il Centro di Salute Mentale di Ravenna e la psicologa di riferimento della nostra società, Caterina Mularoni, che ringraziamo sempre per il grande e costruttivo apporto".

Per ribadire la filosofia della società, su ognuna delle medaglie consegnate ai partecipanti di tutti i tornei giovanili sono stampate tre parole che riassumono la filosofia e i valori della società: educazione, rispetto e umiltà. "Grazie al suo comunicatore oculare su whatsapp – conclude Cristina Ianiro – Fabio Bazzocchi mantiene tutti i contatti con le società che partecipano ai nostri tornei e credo che questo sia il vero significato della parola "inclusività" della quale ci facciamo vanto".

Ugo Bentivogli