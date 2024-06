Calcio Torneo delle Frazioni. Cervaiolo, avanti tutta!

Piazza

Cervaiolo

PIAZZA: Cacchioli, Zaccagna, Mazzi, Petri, Aliotta, Silipo, Sermattei, Sbarra, Sciapi, Da Pozzo, Tognini. A disp. Stagnari, Poggi, Del Giudice, Bragazzi, Cinquini. All. Manfredi.

CERVAIOLO: Nucci, Navari, Favret, Monaco, Costa, Tognoni, Coda, Bonuccelli, Manfredi, Sacchetti, Mustone. A disp. Piconcelli, Del Giudice, Rustighi. All. Poggi.

Marcatori: 26’ e 54’ Tognoni (C), 39’ Costa (C), 48’ Sciapi (P).

MONTIGNOSO – Ha iniziato col piede giusto il XIX Torneo delle Frazioni di Montignoso la squadra del Cervaiolo che si è aggiudicato con merito il match contro la Piazza, altra bella squadra. Il team di mister Poggi si è portato in vantaggio con Tognoni che si è involato in fascia rientrando e freddando Cacchioli sul primo palo. Un eurogol di Costa ha suscitato il boato della tribuna per il raddoppio. La Piazza ha accorciato le distanze con Sciapi su punizione ma Tognoni in contropiede ha fissato definitivamente il risultato. Entrambe le formazioni erano prive di uno straniero: al Cervaiolo mancava Vatteroni ed alla Piazza Taraj.

Nel torneo riservato ai Piccoli Amici, che vede disputarsi una partita a sera in anticipo a quella dei grandi, la Piazza ha battuto il Cervaiolo per 3 a 2. Nella serata precedente le Capanne si erano imposte sul Cerreto per 9 a 1. Il torneo si ferma per il weekend e riprenderà per la seconda settimana dei gironi di qualificazione a partire da lunedì prossimo.

Gianluca Bondielli