Calcio: Torneo delle Frazioni di Montignoso. Impresa Montagne. Renella ko a sorpresa

RENELLA

1

MONTAGNE

2

RENELLA: Azioni, Mosti, Pucci, Seghi, De Martino, Vietina, Lorenzetti, Grasselli, Buffa, Ofretti, Landucci. A disp. Rustighi, Menchini, Camera, Zampolini, Chicca, Pallonetto. All. Landucci.

MONTAGNE: Ricci, Bocchia, Malfanti, Salku, Giunta, Gazzoli, Del Freo, Alvisi, Berti, Centonze. A disp. Raffo, Paolini, Della Bona, Rebaa, Zella. All. Malfanti.

Marcatori: 20’ Salku (M), 56’ Buffa (R), 59’ Bocchia (M).

MONTIGNOSO – Apertura col botto del XIX Torneo delle Frazioni di Montignoso dove, nel match inaugurale, una cinica e convincente formazione delle Montagne ha battuto a sorpresa i campioni in carica della Renella. Allo stadio Del Freo grande spettacolo, al solito, sugli spalti per l’ouverture in grande stile con sfilata delle squadre di Piccoli Amici delle otto frazioni e delle miss dell’Autoscuola Massese. Per l’amministrazione comunale, presente al gran completo con l’unica defezione del sindaco per motivi di salute, è intervenuto il delegato allo sport Stefano Del Giudice. L’organizzatore Simone Paolini ha ricordato il compianto concittadino Fabrizio Montomoli e il mitico massaggiatore Gianni Guerra, il cui figlio Marco ha portato il saluto della famiglia.

Spazio, poi, alla prima partita che non ha lesinato emozioni. Dopo una gran parata di Ricci su Ofretti, le Montagne sono passate in vantaggio con Salku. La Renella ha pareggiato nella ripresa con Buffa, bomber della Massese, che ha incrociato di sinistro sul lancio in profondità di Grasselli. La Renella ha anche colpito in pieno la traversa con un tiro dai 30 metri di Landucci ma il gol vittoria lo hanno trovato le Montagne su una deviazione nell’area piccola da corner di Bocchi.

Ieri sera è andata in scena la sfida Cerreto-Capanne mentre stasera, alle ore 21.30, si gioca Piazza-Cervaiolo; domani alla stessa ora Cinquale-Prado.

Gianluca Bondielli