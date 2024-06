Calcio Torneo delle Frazioni. Il Prado castiga il Cinquale

Prado

1

Cinquale

0

PRADO: Mariani, Gabrielli, Martines, Bedini, Andrei, Michelotti, Amico, Berti, Manfredi, Lorenzini, Tonazzini. A disp. Marmeggi, Fortini, Totraku, Bongiorni, Giorgini. All. Bertelloni.

CINQUALE: Baldini, Orlacchio, Gabrielli J., Cucurnia, Leshi, Baldoni, Gabrielli I., Piccione, Bruzzi, Erpen, Mulinacci. A disp. Nicodemi, Grassi, Baldi Mar., Manfredi, Masini, Poli, Baldi Mat., Cherubini. All. Della Bona.

Marcatori: 65’ Lorenzini.

MONTIGNOSO – Sono entrate in scena anche le ultime due squadre nel XIX Torneo delle Frazioni di Montignoso. Allo stadio Del Freo, come sempre con gli spalti pieni, è partito meglio il Cinquale di Giuseppe Della Bona che nel primo tempo ha tenuto la squadra alta in pressione sull’avversario. I biancazzurri, però, non sono riusciti a sbloccare la partita che nella ripresa ha cambiato la sua storia. Il Prado si è fatto più pericoloso e al 65’ ha trovato il gol vittoria con Lorenzini che in mezza rovesciata di mancino è riuscito a mettere la palla sotto l’incrocio dei pali. Il team di Mario Bertelloni ha saputo tenere un po’ di più il predominio del gioco portandosi a casa alla fine tre punti importantissimi.

Dopo questa prima giornata di gare nei due gironi non si sono verificati pareggi. Il torneo riprenderà lunedì prossimo col secondo turno di gare. Apriranno le ostilità alle ore 21:30 Montagne e Cerreto nel sentito derby tra le due frazioni montane di Montignoso.

Gianluca Bondielli