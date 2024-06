Calcio. Torneo ‘È bello a sette’. Partenza a suon di gol

È alla sua 9° edizione ed ogni anno si rinnova. È io più importante torneo di calcio a 7 in tutta la Versilia. È il ‘E’ Bello a 7’, che ha preso il via allo stadio Comunale di Camaiore negli scorsi giorni. Dodici le squadre al via, suddivise in 4 gironi da 3. Nel girone A: Pizzeria Saurino, Farnesi C7, Onoranze Funebri Ferrante; girone B: Bagno Adele/Cinquini Costruzioni, Bagno Ester e Idroservice; girone C: Pasticceria Puccinelli, Toscopesce e Jamaica Pub; girone D: Pellegrini Costruzioni, Termoidraluca Rosi, Amatori Lube Cucine. Ecco i risultati della prima giornata di incontri.

Nel girone A il Farnesi C7 (nella foto) liquida, con un tennistico 6-0, la Pizzeria Saurino ed il protagonista assoluto è Matteo Viola che mette a segno tutte e sei le reti della partita. Nel girone B il Bagno Adele/Cinquini Costruzioni supera 3-1 l’Idroservice. Scaranna, Belluomini e Cerri rendono vano il centro di Luisotti. Nel girone C la Pasticceria Puccinelli batte 3-0 il Jamaica Pub. A referto Aliotta, Gamba e Bisogni. Infine nel girone D i campioni in carica del Pellegrini Costruzioni piegano, con un rotondo 4-0, l’Amatori Lube Cucine. Alla doppietta di Passaglia si aggiungono i singoli di Remedi e Marsili. "Questa nona edizione - spiega l’ideatore della kermesse Alessandro Pellegrini - è iniziata nel migliore dei modi, sia da un punto di vista organizzativo che soprattutto tecnico. Di edizione in edizione il livello si è alzato ed ora ci sono veramente tanti giocatori, tra Eccellenza, Promozione e categorie minori tesserati per una squadra iscritta al torneo.

Finita la prima fase, che si concluderà il prossimo 18 giugno, il 25 ed il 27 giugno prenderanno il via i quarti di finale, mentre il 3 luglio ci saranno le semifinali del Manuel Iannaco, a cui prenderanno parte le ultime classificate di ogni girone. Il 3 luglio - spiega ancora Pellegrini - le semifinali del E’ Bello a 7 ed il 25 luglio le due finalissime". Diversi anche i premi speciali, che sono: miglior giocatore del torneo, miglior giocatore della finale, miglior portiere, capocannoniere e miglior giovane.

Sergio Iacopetti