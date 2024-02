Calcio, tutti i marcatori dalla Promozione alla Terza Categoria. Gallo fa cantare la Fratta. Agosta rilancia la Pianta Il Fratta Terme vince contro il Cervia e sale al terzo posto in Promozione. Vittorie importanti per Edelweiss Jolly e Pianta in Prima Categoria. La capolista Vecchiazzano ottiene la 13ª vittoria in Seconda Categoria.