Calcio Uisp a 11: il bis di Siciliani lancia ancora il Gs Pozzuolo

La Spezia, 10 novembre 2024 – Amatori Castelnuovo a forza 5 sul campo del Cpo Agriturismo La Sarticola (ora nel gruppone delle penultime), mentre sulla vetta Gs Pozzuolo (primo, con bis di Samuele Siciliani) e Bagnone e Real Chiappa (secondi) non perdono un colpo (la Serra ha riposato). Questo nella settima di andata del Girone 1 del campionato calcistico Uisp a 11 della Lega della Spezia e della Valdimagra.

Nel Girone 2 non basta la tripletta di Salvatore Firetto ad evitare la sconfitta al Pegazzano sul campo dell'Amatori Pallerone. In vetta sempre l'Amatori Filattiera, che supera nel big match di giornata l'altra (ora ex) capolista Ceserano grazie alla rete di Andrea Malatesta, che continua il suo percorso positivo tra i bomber.

GIRONE 1

Risultati: Cpo Agr. La Sarticola-Amatori Castelnuovo 0-5 (Parente Vincenzo; Caldarelli Fernando, Rossi Cristian, Manzo Matteo, Parente Vincenzo, Vanelli Mattia), Amatori Per Lucio-Blues Boys 1-1 (Freschi Alessio; Giovanelli Simone), Asd Il Ritrovo Filetto-Asc Bagnone 1-2 (Menchini Samuele; Pierini Lorenzo, Ferrari Andrea), Gs Pozzuolo-Asd Atletico Tresana 3-0 (Siciliani Samuele (2), Calabro' Giovanni), Cgs Real Chiappa-Comano 3-0 (Diamanti Mattia, Corvi Niccolo, Celaj Xheklando), Asd Sarzana Calcio-Carpena 4-0 (Toracca Ryzhkov Ruslan(2), Precetti Simone, Ricci Marco), Sesta Godano-Montemarcello 3-2 (Sarr Momar Lissa, Taddei Davide, Beverinotti Manuel; Russo Vincenzo (2)).

Classifica: Gs Pozzuolo punti 11; Bagnone e Real Chiappa 10; Serra e Sarzana 8; Amatori Per Lucio e Sesta Godano 7; Ritrovo Filetto e Atletico Tresana 6, Montemarcello, Castelnuovo, Blues Boys, Comano e Cpo Sarticola 5; Carpena -1.

GIRONE 2

Risultati: Amatori Pallerone-Pegazzano 4-3 (Magnanini Nicola (2), Lattuada Giacomo, Gazzano Roberto; Firetto Salvatore (3)), Sporting Bacco-Delta del Caprio 1-1 (D'Aprile Nicolò; Staghezza Davide), Rangers Soliera-Pugliola / Bellavista 1-1 (Ippolito Alessandro; Bronzina Matteo), Farafulla Fc-Golfo Dei Poeti/Avis Lerici 0-1 (Maddalena Lorenzo), Virgoletta-Autoservice Cassana 3-0 (Bregasi Albano, Khdim Elias, Kamara Samuel Niko), Amatori Filattiera-Us Ceserano 1-0 (Malatesta Andrea), Riomaior Bar O'netto-Romito 2-1 (Fabiani Manuel, Diallo Djiby; Pucciarelli Davide), Atletico Gordana-La Colomba 9.80 2-3 (Balla Ilir, Papa Raffaele Marco; Ragadini Davide (2), Cantoni Silvio).

Classifica: Filattiera punti 12; Ceserano e Golfo dei Poeti 10; Virgoletta e Pugliola/Bellavista 9; Colomba 9.80 e Rangers Soliera 8; Riomaior e Delta del Caprio 7; Pegazzano e Bacco 6; Cassana e Gordana 5; Pallerone 4; Farafulla 3; Romito 1.