Calcio Uisp a 11: Maccarone spezza i sogni dell'Amatori Castelnuovo

La Spezia, 25 febbraio 2024 - Ben 10, da ieri, i punti di vantaggio del Valeriano Favaro Alinò sui primi inseguitori. Questo nella settima di ritorno del Girone 1 nel campionato calcistico a 11 curato dalla Lega Uisp e della Valdimagra. Amatori Per Lucio arenato con il Cpo Agriturismo La Sarticola, Real Chiappa vincente, da secondi, mentre La Serra strapazza il Comano, ma comunque altri tre gradini sotto. Sul fondo, Bagnone corsaro a Filattiera e Montemarcello (sempre in crisi di gol), risucchiato in ultima posizione.

Con l'Atletico Tresana, primo del Girone 2, a riposare, non riesce nell'aggancio l'Amatori Castelnuovo steso dal Pugliola/Bellavista a segno con Maccarone.

Fatica in vetta il Ceserano, bloccato sul pari dal Farafulla, ma il vero exploit nel Girone 3 lo compie il Romito, che conquista il terzo punto stagionale (terzo pareggio) frenando i secondi del Virgoletta, che vengono così agganciati dal Rangers Soliera.

GIRONE 1

Amatori Per Lucio-Cpo Agr. La Sarticola 1-1 Tincani F.; Babboni G. Montemarcello-Gs Pozzuolo 0-1 Dell'Ovo A.

Valeriano Favaro Alinò-Blues Boys 2-1 Marozzi M., Nuti T.; Giannarelli M. Cgs Real Chiappa-Asd Il Ritrovo Filetto 2-1 Gaeta M., Agrifoglio C.; Figaroli F. La Serra-Comano 3-0 Casoni W. (2), Belli M. Amatori Filattiera-Asc Bagnone 1-2 Ferdani E.; Assal A., Angiulli V.

Classifica: Valeriano Favaro Alinò punti 34; Real Chiappa e Amatori Per Lucio 24; La Serra 21; Comano e Blues Boys 20; Pozzuolo 19; Cpo Agr. La Sarticola 17; Ritrovo Filetto 14; Amatori Filattiera 8; Montemarcello e Bagnone 7.

GIRONE 2

Gran Caffè Sarzana-Delta del Caprio 2-0 Isoppo M., Lombardi C. Sesta Godano-Amatori Pallerone 1-1 Prosperini G.; Scarpa A. Blues Boys 2-Albianese 2-2 El Ammari M. (2); Ballasheni M. (2) Pugliola / Bellavista-Amatori Castelnuovo 1-0 Maccarone M. Riomaior Bar O'netto-Sporting Bacco 0-3 Corsi A. (2), Teriaca E.

Classifica: Atletico Tresana punti 25; Castelnuovo 23; Gran Caffè Sarzana 22; Sesta Godano 21; Sporting Bacco 18; Pugliola/Bellavista 15; Blues Boys 2 e Delta del Caprio 12; Amatori Pallerone 11; Riomaior Bar O'Netto 10; Albianese 9.

GIRONE 3

Atletico Gordana-Pegazzano 1-4 Balla I.; Tola C. (2), Firetto S., Cariola A. Asd Il Ritrovo Filetto 2-Golfo dei Poeti Lerici 0-2 Sarbia C., Vozza D. Romito-Virgoletta 1-1 Cundumi L.; Cisse I. Us Ceserano-Farafulla Fc 1-1 Bouatmane O.; Fiori M. Rangers Soliera-Autoservice Cassana 5-0 Lorenzani N. (2), Ippolito A. (2), Terenzoni M.

Classifica: Ceserano punti 25; Virgoletta, Rangers Soliera e La Colomba 9.80 22; Pegazzano 20; Golfo dei Poeti Lerici 19; Farafulla 17; Atletico Gordana 11; Cassana 9; Ritrovo Filetto 2 7; Romito 3.