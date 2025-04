Calcio Uisp a 11, Amatori Per Lucio a forza 4 col Comano

La Spezia, 7 aprile 2025 – Rallenta il Gs Pozzuolo che così viene raggiunto dall'Amatori Castelnuovo superando un Atletico Tresana in caduta libera. Intanto La Serra viaggia tranquilla in vetta al Girone 1, anche se viene fermata sul pari dal forte Sarzana. Questo dopo l'undicesima di ritorno del campionato calcistico a 11 curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra, dove l'Amatori Per Lucio infila un poker nella porta del Comano.

Nel Girone 2, in un turno povero di gol (quattro gare su otto finite senza reti) Pugliola/Bellavista e Pegazzano vincono le rispettive gare, e così resta il distacco tra prima e seconda.

GIRONE 1

Risultati: Asc Bagnone-Blues Boys 2-2 (El Atiki B., Ferrari A.; Giovanelli S. (2)), Asd Atletico Tresana-Amatori Castelnuovo 1-4 (Gabrielli L.; Peigottu L. (2), Bellegoni G., Ferulli D.), Comano-Amatori Per Lucio 1-1 (Servi N.; Freschi A.), Montemarcello-Gs Pozzuolo 0-0, Asd Sarzana Calcio-La Serra 1-1 (Precetti S.; Iovieno A.), Cgs Real Chiappa-Sesta Godano 2-2 (Corvi N., Gaeta M.; Beverinotti M., Visigalli E.).

Classifica: La Serra punti 33; Gs Pozzuolo e Amatori Castelnuovo 29; Sarzana, Amatori Per Lucio e Real Chiappa 28; Blues Boys 26; Comano 25; Sesta Godano 24; Ritrovo Filetto 23; Bagnone 22; Cpo Agr. La Sarticola 14; Atletico Tresana 12; Montemarcello 11; Carpena/Spezia Centro -3.

GIRONE 2

Risultati: Pugliola / Bellavista-Delta del Caprio 2-1 (Cerretti R., Moutabi B.; Staghezza D.), Golfo dei Poeti/Avis Lerici-Pegazzano 1-2 (Serio A.; Makitov I., Pizzuti M.), Autoservice Cassana-Amatori Pallerone 0-2 (Magnanini N., Trippa A.), Us Ceserano-Sporting Bacco 0-0, Romito-Rangers Soliera 1-2 (Marchini A.; Del Bene A., Ippolito A.), La Colomba 9.80-Farafulla Fc 0-0, Riomaior Bar O'netto-Virgoletta 0-0, Amatori Filattiera-Atletico Gordana 0-0.

Classifica: Pugliola/Bellavista punti 35; Pegazzano 34; Sporting Bacco e Delta del Caprio 31; Virgoletta 30; Riomaior e Ceserano 29; Farafulla e Amatori Filattiera 27; Rangers Soliera 26; Amatori Pallerone 25; La Colomba 24; Golfo dei Poeti 20; Atletico Gordana 13; Autoservice Cassana 12; Romito 6.