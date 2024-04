Calcio Uisp a 11: sale il Castelnuovo, retrocedono Filattiera, Bagnone e Delta del Caprio

La Spezia, 22 aprile 2024 – Tutto rimandato a sabato prossimo, quando l'Amatori Per Lucio ospiterà il Comano nella semifinale di ritorno: lì si deciderà la finalista del calcio Uisp a 11 provinciale. Sì, perché nell'andata, in casa del Comano, è finita 0-0. Verdetti, nella Lega della Spezia e della Valdimagra, per quanto riguarda i playout del Girone 1: dopo lo 0-0 dell'andata, ecco Il Ritrovo Filetto piegare l'Amatori Filattiera per 4-0 (Portascarta A. (2), Giromini F., Figaroli F.), facendolo retrocedere nel Girone 2; stessa sorte anche per il Bagnone che, dopo l'1-1 dell'andata, viene battuto 4-2 (Marinari M. (2), Schembri G., Cucurnia P.; Verrieri J. (2)), dal Cpo Ortonovo Agriturismo La Sarticola.

Dal Girone 2, invece, sale l'Amatori Castelnuovo: termina 1-1 con lo Sporting Bacco (Belakhdim A.; Gerosa F.), ma il 3-2 dell'andata è stato decisivo. Retrocessione nel Girone 3, poi, per il Delta del Caprio superato tra le mura amiche per 1-0 (gol di Gerali M.) dal Pallerone (0-0 si era chiusa l'andata).

La partita di andata dei playoff del Girone 3 tra As La Colomba 9.80 e Soliera termina 0-0, mentre il Pegazzano batte il Virgoletta 4-2 (Ivani M., Tola C.Firetto S., Severi M.; Incorvaia A., Stella L.).

Infine le semifinali della Coppa Laspeziavaldimagra: Autoservice Cassana-Montemarcello 0-1 (Foce M.), Pozzuolo-La Serra 0-3 per rinuncia; quindi finale Montemarcello-Serra. Nella Supercoppa il Ceserano espugna il rettangolo dell'Atletico Tresana grazie alla rete di Amendola.

Marco Magi