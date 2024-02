Calcio Uisp a 11: Sesta Godano perde colpi, Ceserano allunga

La Spezia, 5 febbraio 2024 – Se non fosse per il Bagnone che, da ultimo in classifica, ferma sul pareggio il Gs Pozzuolo, poche novità anche nella quarta giornata di ritorno del Girone 1 nel campionato calcistico a 11 curato dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra. Eh sì, perché, pur di misura sui penultimi dell'Amatori Filattiera, ma il Valeriano Favaro Alinò ottiene l'ennesimo successo e mantiene la vetta della massima serie, tenendo a distanza l'Amatori Per Lucio e il Cgs Real Chiappa (anch'essi vincenti).

Appaiate ancora in vetta nel Girone 2 l'Amatori Castelnuovo e Atletico Tresana 2010, i primi, però, vincono la sfida diretta con il Sesta Godano, prima secondo e ora superato anche dal Gran Caffè Sarzana. Intanto l'Amatori Pallerone pareggia e lascia l'Albianese solitaria sul fondo della classifica.

Sfida prima-ultima senza storia, così il Ceserano si scrolla di dosso La Colomba 9.80 (che pareggia col Pegazzano) ed è sola in testa al Girone 3, inseguita ad una lunghezza sempre dal Virgoletta.

GIRONE 1

Asc Bagnone-Gs Pozzuolo 1-1 Donati L.; Bouallagui A. Blues Boys-Cpo Agr. La Sarticola 3-2 Tavarini G. (2), Gargiulo L.; Marinari M., Schembri G. Asd Il Ritrovo Filetto-Amatori Per Lucio 1-2 Giromini F.; Tincani F. (2) Comano-Montemarcello 2-0 Lombardi G., Servi N. Amatori Filattiera-Valeriano Favaro Alinò 0-1 Nuti T. La Serra-Cgs Real Chiappa 1-3 Gjonaj E.; Xheklando C. (3)

Classifica: Valeriano Favaro Alinò punti 29; Amatori Per Lucio 21; Real Chiappa 20; Comano e Blues Boys 18; La Serra 17; Cpo Agr. La Sarticola 14; Gs Pozzuolo 13; Ritrovo Filetto 11; Montemarcello e Amatori Filattiera 7; Bagnone 5.

GIRONE 2

Sporting Bacco-Amatori Pallerone 1-1 Calzolari N.; Scarpa A. Asd Atletico Tresana 2010-Delta Del Caprio 1-0 Crispi L. Albianese-Gran Caffè Sarzana 0-1 Grassi A. Amatori Castelnuovo-Sesta Godano 2-0 Melis M., Ferulli D. Pugliola / Bellavista-Blues Boys 2 4-0 Maccarone M., Morettini L., Moretti A., Cosentino D.

Classifica: Castelnuovo e Tresana punti 21; Gran Caffè Sarzana 19; Sesta Godano 18; Delta del Caprio e Sporting Bacco 12; Pugliola/Bellavista 11; Riomaior Bar O'Netto 10; Amatori Pallerone e Blues Boys 2 9; Albianese 8.

GIRONE 3

Autoservice Cassana-Golfo dei Poeti Lerici 0-0 La Colomba 9.80-Pegazzano 0-0 Virgoletta-Atletico Gordana 5-1 Cisse I., Carare C., Nomogo S., Benvenuto G., Incorvaia U.; Balla I. Us Ceserano-Romito 4-1 Gerini A. (2), Botti N. (2); Cundumi L.

Farafulla Fc-Asd Il Ritrovo Filetto 2 3-0 per rinuncia

Classifica: Ceserano punti 20; La Colomba e Virgoletta 19; Rangers Soliera 18; Pegazzano 15; Farafulla e Golfo dei Poeti Lerici 14; Atletico Gordana 10; Ritrovo Filetto 2 e Autoservice Cassana 9; Romito 2.

Marco Magi