Calcio Uisp a 11: tris di Giuliano e l'Atletico Gordana vola

La Spezia, 27 ottobre 2024 – Colomba 9.80 sugli scudi, capace di fermare sul pari la capolista Ceserano, fino allo scorso turno a punteggio pieno nel Girone 2 del campionato calcistico Uisp a 11. Nella kermesse che arriva al quinto turno, curata dalla Lega Uisp della Spezia e della Valdimagra. Continua il periodo nero dell'Atletico Tresana, ancora battuto, questa volta dal Cgs Real Chiappa e che, sempre nel Girone 1, visto il pareggio del Bagnone, resta da solo in vetta insieme al Gs Pozzuolo. Da segnalare il primo acuto stagionale della corazzata Cpo Agriturismo La Sarticola, mentre eccezionale la giornata, nel Girone 2, per Giuliano, autore di una tripletta, che è molto utile all'Atletico Gordana per superare il fanalino Romito.

GIRONE 1

Risultati: Amatori Per Lucio-Cpo Agr. La Sarticola 0-1 (Figaia C.), Asd Il Ritrovo Filetto-Amatori Castelnuovo 3-0 (Menchini S., Giromini F., Ramaj A.), Gs Pozzuolo-Blues Boys 1-0 (Parisi M.), La Serra-Asc Bagnone 2-2 (Baldassini G., Sambucetti G.; Giannotti A., Ferrari A.), Cgs Real Chiappa-Asd Atletico Tresana 1-0 (Corvi N.), Montemarcello-Comano 2-1 (Foce M., Bacchione M.; Maurelli D.), Sesta Godano-Carpena non giocata per rinuncia del Carpena.

Classifica: Pozzuolo e Real Chiappa punti 8; Bagnone 7; La Serra e Atletico Tresana 6; Cpo Agr. La Sarticola, Amatori Per Lucio, Ritrovo Filetto e Sarzana 5; Comano 4; Montemarcello, Blues Boys e Sesta Godano 3; Amatori Castelnuovo 2; Carpena 0.

GIRONE 2

Risultati: Sporting Bacco-Amatori Pallerone rinviata, Rangers Soliera-Pegazzano 1-0 (Ippolito A.), Farafulla Fc-Delta del Caprio 2-3 (Oddo G. (2); Staghezza D. (2), Lusuardi M.), Virgoletta-Pugliola/Bellavista 1-0 (Bregasi J.), Amatori Filattiera-Golfo Dei Poeti/Avis Lerici 1-1 (Malatesta A.; Sarbia C.), Riomaior Bar O'netto-Autoservice Cassana 1-1 (Pieri J.; Mancusi G.), La Colomba 9.80-Us Ceserano 1-1 (Ragadini D.; Marchiò L.), Atletico Gordana-Romito 5-3 (Giuliano E. (3), Dosku E., Maffione G.; Richiamo R., Beccari A., Tenerani S.).

Classifica: Ceserano punti 9; Amatori Filattiera 8; Virgoletta, Rangers Soliera e Pugliola/Bellavista 7; Golfo dei Poeti/Avis Lerici 6; Autoservice Cassana e Sporting Bacco 5; La Colomba 9.80, Riomaior, Pegazzano e Delta del Caprio 4; Atletico Gordana 3; Farafulla e Amatori Pallerone 2; Romito 1.