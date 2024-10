Lo Jolo si piazza a un punto dalla vetta. Galcianese in rialzo. Doppietta Chiesanuova

Qualche sorpresa, altrettante conferme: stanno già emergendo i primi rapporti di forza, ma saranno le prossime giornate a confermarli o a far emergere nuove eventuali protagoniste considerando che la stagione è ancora lunga. E’ il bilancio della settima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria, che si è chiusa ieri. Partendo dalla Prima Categoria, la copertina è sicuramente per lo Jolo: una doppietta di Marchio e un acuto di Bettazzi hanno griffato il 3-0 esterno sull’AM Aglianese e gli uomini del presidente Antoni sono adesso secondi nel girone D ad un solo punto dalla vetta. Già, perché nel frattempo il Prato Nord di Rondelli ha battuto 1-0 il Settimello capolista, rimescolando le carte in virtù di una rete di Calamai. Il CSL Prato Social Club ha portato a casa un punto, dopo il pari a reti inviolate contro la Gallianese. Segno "X" anche per il Maliseti Seano, con Ottaviani mattatore nell’1-1 con l’Albacarraia. Stop per il Casale, caduto nella tana del San Godenzo. Scendendo in Seconda Categoria, il Mezzana resta secondo nel girone C, dopo il 2-2 casalingo contro la Valbisenzio: Spanò e Mocali da un lato, Bossahon e Ferrari dall’altro. In rialzo le quotazioni della Galcianese, dopo il 5-1 casalingo sul Bugiani Pool 84 (con Micheli mattatore) che vede il gruppo di Bertini in terza posizione. Stesso punteggio fatto registrare dal Montemurlo Jolly, nella tana del Montalbano Cecina. Può esultare anche la Pietà 2004, che con una stoccata di Piampiani ha regolato 1-0 il Tavola. E il Chiesanuova, che con una doppietta di Piovanelli ha sconfitto 2-0 allo Scirea la Montagna Pistoiese. Stop per il Vernio, battuto in trasferta dal San Niccolò capolista (3-0). Chiusura con il girone F, dove la corsa della Polisportiva Naldi si è arrestata improvvisamente: nonostante una doppietta di Di Gioia, è stato il Monterappoli a prevalere alla luce del 3-2 finale. La banda Celadon ha ad ogni modo la possibilità di restare ancorata alla lotta per il vertice da matricola, a patto di ricominciare a macinare punti già nel prossimo turno. Nel frattempo, però, Poggio a Caiano e Virtus Comeana hanno messo la freccia: i poggesi di Marchetti hanno espugnato il campo de La Querce imponendosi per 1-0, mentre i comeanesi hanno ottenuto lo stesso risultato con il medesimo punteggio nella tana della Laurenziana. Tutto da rifare per il San Giusto, che si trovava però a dover affrontare la corazzata Daytona: l’attuale prima della classe ha fatto valere la propria classe vincendo 4-1.

G.F.